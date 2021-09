Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádeže v obchodech.

Strakonice – Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu………

Ze spáchání přečinu krádeže je podezřelý 19letý muž, který kradl v supermarketu ve Vodňanech. Dne 5. září 2021 kolem desáté hodiny v marketu odcizil energetické nápoje, pečivo a mléčné nápoje, které si uschoval ve svém batohu a prošel bez zaplacení přes pokladní zónu. Do prodejny se téhož dne vrátil ještě jednou, a to v odpoledních hodinách. Tentokrát si přišel pro vakuově balenou vepřovou plec za necelých 1 500 korun. Maso opět uschoval do batohu a prodejnu opustil, aniž by zaplatil. Do marketu se vydal na „nákup“ také 7. září 2021 ráno. Nápoje, banánové tyčinky a pečivo opět skončily v batohu. Tentokrát ale svůj nákup daleko nedonesl. V prodejně si totiž muže všiml policista ve služebním volnu, který ho hned po krádeži zadržel. Lustrací osoby bylo hned jasné, že muž má bohatou kriminální minulost. Krádeže se dopustil i přesto, že byl rozsudkem okresního soudu za krádeže v minulosti odsouzen a potrestán. Nyní mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

8. září 2021

