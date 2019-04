Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Krádeže v obchodech

SOKOLOVSKO – Oba podezřelí skončili ve vazbě.

Sokolovští policisté sdělili podezření ze spáchání pokračujícího přečinu Krádež 20leté ženě z Chebu, kterého se měla dopustit ve spolupachatelství s 34letým mužem, kterému policisté rovněž sdělili podezření ze spáchání stejného trestného činu.

Na začátku dubna měli společně vstoupit v Sokolově do místního obchodního domu a vzít z regálu několik lahví alkoholu, u kterých odstranili ochranné čipy a následně uschovali do batohu. Poté prošli s odcizeným zbožím přes pokladny bez zaplacení. V dalším případě se stejný den měli vydat do místního obchodu s oblečením a odcizit různé oblečení. Odcizené zboží měli opět schovat do batohu a projít kolem pokladen bez zaplacení. Podezřelá žena měla ještě téhož dne navštívit sama místní drogerii a odcizit různé šampóny, kondicionéry, sprchové gely a další. Zboží opět schovala do batohu a pronesla přes pokladny bez zaplacení. Následně však byla zadržena pracovníkem ostrahy i s odcizeným zbožím. To jí bylo odebráno a vráceno nepoškozené zpět do prodeje.

Celkem svým jednáním způsobili škodu ve výši přes 6 000 Kč.

Podezřelá žena se měla tohoto jednání dopustit i přesto, že byla v posledních třech letech za stejný trestný čin odsouzena či potrestána Obvodním soudem pro Prahu 9. I podezřelý muž se tohoto jednání dopustil opakovaně. V posledních třech letech byl za Krádež odsouzen či potrestán Okresním soudem v Karlových Varech.

Státní zástupce podal návrh na potrestání podezřelých soudci. Ten o tomto víkendu rozhodl o uvalení vazby na oba podezřelé. Následně jej policisté od soudu eskortovali rovnou do vazební věznice.

Oběma v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Kateřina Krejčí

9. 4. 2019

