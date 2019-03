Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Krádeže v centru

LIBEREC – Policistům se podařilo odhalit a dopadnout dva muže podezřelé z krádeží drogistického zboží.

V první polovině ledna, v odpoledních hodinách, vstoupil do parfumerie v centru města Liberce 32letý muž z Českolipska.

Na prodejní ploše obchodu se pohyboval s jakousi papírovou taškou, do níž během několika málo okamžiků vložil jak přípravek proti stárnutí, tak také pánský parfém. První krádež, tedy tu, při níž do tašky vměstnal flakón se zázračnou hmotou v hodnotě více jak 7tisíc korun, spatřili pracovníci ostrahy. Druhou krádež, kdy za flakónem v tašce zmizel i parfém v hodnotě bezmála 2tisíce korun, však oko ochranky nezaznamenalo. Českolípák byl pochopitelně v prostoru pokladen zastaven a vyzván ke kontrole. Ostraze však vydal jen jednu z odcizených věcí. Tu hodnotnější. S uschovaným parfémem pak z prodejny odešel.

Policisté, kteří případ vyšetřovali, vypátrali 32letého muže na Českolipsku poté, co na něho byl Okresním státním zastupitelstvím vydán předchozí souhlas se zadržením pro další majetkovou trestnou činnost.

K případu krádeže v parfumerii v Liberci se doznal. Policisté mu ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

Druhý případ, který vyšetřovali policisté z obvodního oddělení Liberec – centrum, se stal v neděli 10. března. Krátce před polednem vstoupil na prodejní plochu, tentokráte jiného z obchodů s drogistickým zbožím v centru, 40letý muž z Liberce. Pečlivým výběrem zřejmě došel k závěru, že dvě parfémované vody v hodnotě bezmála pět set korun, jsou právě ty, kterých se hodlá zmocnit. Během okamžiku si oba produkty vložil do kapes a pokusil se z prodejny nepozorovaně odejít. Pochopitelně bez placení. Jakmile spatřili pracovníci ostrahy nekalé mužovo jednání, pokusili se mu zabránit v odchodu z prodejny. 40letému recidivistovi se podařilo odejít, ne však daleko. Během pokusu zmizet odhodil odcizené věci do odpadkového koše. O několik okamžiků později jej zadrželi pracovníci ostrahy. O svém „úlovku“ okamžitě předali informace policistům.

40letý recidivista z Liberce tak v doprovodu mužů zákona putoval na služebnu obvodního oddělení, kde mu ve zkráceném přípravném trestním řízení policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež, za který mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

13. března 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

