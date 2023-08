Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádeže policisté objasnili

HAVLÍČKOBRODSKO: Za obviněným mužem zůstala škoda přes 300 tisíc korun

Havlíčkobrodští kriminalisté dopadli nenapravitelného recidivistu, který se vloupal do různých objektů v Havlíčkově Brodě. Svým jednáním způsobil škodu přes 330 tisíc korun. Jak při prověřování vyšlo najevo, co do činění má i s distribucí drog. Obviněn byl ze spáchání tří trestných činů a na podaný návrh byl vzat do vazby. Muži hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Policisté jednotlivé případy prověřovali a precizním šetřením se jim podařilo získat informace k pachateli, kdy následně zjistili i jeho totožnost. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Sedmadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže v jednočinném souběhu s pokračujícím přečinem poškození cizí věci a z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán. Za sebou má i pobyt za mřížemi. Za majetkovou trestnou činnost byl odsouzen koncem loňského roku, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou dvou let. Přesto, že je muž ve zkušební době podmíněného trestu, pokračoval dál v páchání trestné činnosti.

Muž je obviněn z toho, že od května do konce července se v osmi případech dopouštěl krádeží a vloupání do různých objektů v Havlíčkově Brodě. Přibližně v polovině května se vloupal na ulici Na Valech do domu a následně do kanceláře, ze které odcizil přenosné trezory s finanční hotovostí, nabíjecí adapter k mobilnímu telefonu a jiné věci, čímž způsobil škodu přes 40 tisíc korun. V kavárně na ulici Sázavská koncem května v noční době v nestřeženém okamžiku odcizil volně odloženou brašnu, ve které se nacházel profesionální fotoaparát s veškerým příslušenstvím, jako jsou objektivy, blesk, stojan paměťové karty a jiné, čímž způsobil škodu přes 160 tisíc korun. Začátkem června za užití násilí vnikl do zábavního podniku na ulici Beckovského, kdy vnitřní prostory prohledal a odcizil finanční hotovost a mixážní pult, čímž vznikla škoda přes 37 tisíc korun. Dalšímu majiteli vznikla škoda přes 60 tisíc, když z areálu firmy na ulici Beckovského odcizil koncem června papírovou krabici s nesešitými tričky a cívkami černé barvy. V druhé polovině července po vypáčení okna vnikl do kiosku, kde z pokladny odcizil několik tisíc, a další škoda ve výši čtyři tisíce korun vznikla poškozením vypáčeného okna. Odcizené věci muž prodával a peníze používal pro vlastní potřebu. Muž je také obviněn z toho, že v období přibližně od dubna do konce června distribuoval v ubytovacím zařízení v Havlíčkově Brodě pervitin. Drogy prodal v desítkách případů. On sám je také uživatelem drog.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

3. srpna 2023

vytisknout e-mailem