Krádeže na Bydžovsku objasněny

HRADECKO - Muž během dvou měsíců způsobil statisícovou škodu.

Policisté v těchto dnech dopadli a následně obvinili z trestných činů krádež a porušování domovní svobody 24letého muže z Bydžovska, kterého viní ze 14 skutků, při nichž způsobil škodu za více než 110 tisíc korun. Všechny skutky spáchal na Novobydžovsku během dvou měsíců od poloviny září do poloviny listopadu. Vždy nějakým způsobem překonal oplocení pozemku u rodinných domů a pak z garáží, kůlen, zahradních domků či dílen si odnášel hlavně jízdní kola a nářadí. Nepohrdnul však ani obnošenými teniskami či krmivem pro papoušky.

Muž je stíhán na svobodě a pokud ho soudce uzná vinným, může ho odsoudit na 1 rok až 5 let do vězení nebo mu uložit peněžitý trest.

por. Iva Kormošová

6.12.2022, 15.15

