Krádeže kol objasněny - AKTUALIZACE

HRADECKO - Dvě mladé ženy mají na svědomí 16 skutků.

AKTUALIZACE: Kriminalisté oběma ženám rozšířili trestní stíhání o dalších 6 společných skutků, starší samostatně navíc viní z dalších dvou. Přestože byly obviněny, v trestné činnosti pokračovaly. Odcizily dalších 5 kol a 1 koloběžku. Jednomu poškozenému, jehož sklep navštívily dvakrát po sobě s třídenním odstupem, odcizily rybářské náčiní. Jednou využily chvilkovou nepozornost ženy, která odjížděla na dovolenou a nechala připravená zavazadla ve společných částech domu bez dozoru. Poškozená přišla o věci za téměř 9 tisíc korun. Těmito skutky způsobily škodu za téměř 40 tisíc korun.

Policistům došla trpělivost a se souhlasem státního zástupce podali podnět na vazbu mladší ženy. Soudce návrh akceptoval a ženu do vazby dnešního dne poslal.

por. Iva Kormošová

26.11.2021, 11.00

Kriminalistům z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové se podařilo v těchto dnech objasnit rozsáhlou trestnou činnost spočívající především ve vloupání do sklepů a zejména krádeží jízdních kol. Šestnácti skutků se měly dopustit dvě ženy ve věku 22 a 21 let. V současné době jsou společně již obviněny z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Ženy během necelých tří měsíců převážně ze sklepů odcizily 15 jízdních kol a další různé věci, vše v celkové hodnotě téměř 100 tisíc korun.

Policisté z evidencí zjistili, že mladší z obviněných žen byla v polovině loňského roku odsouzena za krádeže k 8 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem do prosince letošního roku.

Oběma ženám hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Iva Kormošová

29.9.2021, 12.30

