Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádeže kol objasněny

HRADECKO - Dopadený muž byl již 20x soudně trestán.

V minulém týdnu se kriminalistům z územního odboru Hradec Králové podařilo dopadnout 47letého muže, který byl podezřelý z několika krádeží. Kriminalisté muže zadrželi na základě předchozího souhlasu státního zástupce v bytě jeho přítelkyně jednoho bytového domu na Slezském Předměstí. Muž byl omezen na svobodě a převezen na policejní služebnu. Následně byl obviněn z trestných činů porušování domovní svobody a krádež, protože má mít na svědomí vloupání do několika sklepních prostor, odkud měl odcizit 6 jízdních kol, 2 elektrokoloběžky, lyže, nářadí i robotický vysavač. Vše v hodnotě za necelých 130 tisíc korun. Další téměř 10tisícovou škodu způsobil poškozením věcí.

Z evidencí policisté zjistili, že muž má v Rejstříku trestů již 20 záznamů s celkovou dobou odsouzení k podmíněnému či nepodmíněnému trestu odnětí svobody na více než 25 let a odpracování několika set obecně prospěšných prací. Naposledy brány vězení opustil na konci srpna loňského roku.

Aby nemohl pokračovat v trestné činnosti, podali kriminalisté podnět na vzetí do vazby. Soudce návrhu vyhověl a muže v pátečních odpoledních hodinách do vazby poslal. Pokud ho následně uzná vinným, může ho odsoudit až na 5 let do vězení.

por. Iva Kormošová

16.9.2024, 9.00

