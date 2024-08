Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádeže kol objasněny

KRAJ - Cizinec způsobil škodu za více než milion korun.

Krajští kriminalisté ve spolupráci s kriminalisty z různých územních odborů objasnili sérii vloupání do autosalonů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, odkud mizela hlavně kola z vozidel nebo kola uskladněná.

Důsledným šetřením, vytěžením kamerových záznamů a porovnáním stop zjistili, že vloupání má na svědomí jedna a tatáž osoba. Jelikož byla důvodná obava, že by mohla být u zatýkání ohrožena bezpečnost osob a majetku a že by se mohla podezřelá osoba pokusit o útěk, byla k jejímu zadržení povolána zásahová jednotka. Ta 37letého podezřelého muže v úterních časných ranních hodinách v Kocbeřích krátce po spáchání posledního vloupání, které provedl v Pardubicích, dopadla a omezila na svobodě. V autě, na kterém byly umístěny kradené SPZ, policisté zajistili celý lup.



Muž - občan jednoho ze států EU je v současné době obviněn ze zločinu krádež a přečinu poškození cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let. Kriminalisté mu kladou za vinu, že během uplynulých dvou měsíců po přestříhání oplocení vnikl do areálu 6 firem, odkud odcizil dohromady desítky celých kol, přes dvacet nových pneumatik, necelou desítku disků a starých katalyzátorů. Jedenáct zaparkovaných vozidel, která byla nová a byla připravená k prodeji, navíc poškodil tím, že po odmontování kol je ponechal brzdovými kotouči na dlažebních kostkách či kamenech a dvě z nich podložil odcizenými disky. Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na téměř 1,1 milionu korun a na poškozených věcech zhruba na 80 tisíc korun.



Z vyšetřování vyplynulo, že muž odcizené věci okamžitě ve své domovině prodával. Kriminalisté z evidencí zjistili, že muž byl několikrát za stejnou trestnou činnost odsouzen v Německu, Polsku a Rakousku. V ČR zatím ani jednou. Ke státnímu zástupci policisté podali podnět na vzetí do vazby, jemuž.soudce vyhověl a muže ve včerejších odpoledních hodinách do vazby poslal.

Lze předpokládat, že v průběhu vyšetřování budou obviněnému muži prokázány další skutky, čímž vzroste způsobená škoda.

8.8.2024

