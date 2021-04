Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádeže katalyzátorů

Tábor – Řidiči pozor!

V závěru tohoto týdne přijali táborští policisté hned dvě oznámení od majitelů osobních automobilů továrních značek Škoda, kterým zloději vyřízli z vozů katalyzátory. V prvním z případů se jednalo o Škodu Felicia, zaparkovanou v Petrohradské ulici na Pražském sídlišti, ve druhém o Škodu Octavia, odstavenou v Leskovické ulici na nedalekém Náchodském sídlišti v Táboře. Souhrnná hmotná škoda na vozidlech dosáhla částky minimálně 10 000 korun.

Po pachateli či pachatelích pátrají policisté táborského obvodního oddělení. Na uvedenou trestnou činnost tímto upozorňujeme a nabádáme řidiče, parkující nejen na těchto sídlištích, k obezřetnosti. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění těchto skutků, a to zejména k výskytu podezřelé osoby či osob, které by se uvedených krádeží mohly dopouštět, sdělte policistům na jejich služebně v Divadelní ulici či telefonní lince 974 238 700, v případě aktuálního dění přímo na lince 158. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

16. dubna 2021

vytisknout e-mailem