Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Krádeže kabelů v krátké době objasněny

Ostrava - kriminalisté obvinili dva muže z krádeže vloupáním a poškození cizí věci

Skvělá spolupráce strážníků Městské policie Ostrava, pracovníků ostrahy areálů, policistů obvodních oddělení a kriminalistů Městského ředitelství policie Ostrava vyústila k obvinění dvou mužů (28 a 36 let). Předmětem jejich zájmu byly kabely.

Pomyslná klec spadla na konci předminulého týdne. Nejprve byl v oploceném skladu na základě informace ostrahy strážníky zadržen a následně předán policistům starší z mužů (viz. tisková zpráva Městské policie Ostrava ze dne 21. září 2022). O necelé dvě hodiny později zjistil pracovník ostrahy, že v areálu je ještě další muž. Ten byl zadržen přivolanými policisty oddělení hlídkové služby.

Oba byli nejprve předáni policistům obvodního oddělení Ostrava-Přívoz, ale vzhledem ke zjištění, že by se mohli podílet na dalších již prověřovaných případech odcizení kabelů, se vyšetřování ujali policisté 7. oddělení kriminální policie Městského ředitelství policie Ostrava. Díky jejich usilovné profesionální práci spočívající mimo jiné ve vyhodnocování množství získaných poznatků a videozáznamů zjistili, že během necelého týdne měli muži v šesti případech vniknout do oplocených areálů firem a odcizit nebo zničit kabely. Nejednalo se pouze o elektromateriál uskladněný na válcích a cívkách, ale v několika případech také o přívodní kabely ke strojům. Škoda vzniklá odcizením materiálu byla předběžně vyčíslena na více než 200 000 korun a škoda, která vznikla při násilném vniknutí do objektů případně rozřezáním kabelů, na více než 85 000 korun. Tyto částky ovšem mohou být po provedené inventarizaci majetku majiteli ještě navýšeny.

V těchto dnech kriminalisté muže obvinili ze spáchání trestných činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho do pěti let. Vzhledem k jejich pestré trestní minulosti jsou v současnosti oba ve vazbě.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

30. 9. 2022

vytisknout e-mailem