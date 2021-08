Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádeže jízdních kol

MĚLNICKO- Zloději mají mnohdy hodně ulehčenou práci.

Sami majitelé nahrávají zlodějům svým laxním přístupen, týkající se zabezpečení svého majetku. Pachatelé v devadesáti procentech případů odcizení bicyklů nemusí překonat žádné, nebo pouze minimální překážky.

Apelujeme proto na vlastníky jízdních kol, aby své stoje řádně zabezpečili před odcizením.

Neuzamčené a volně přístupné prostory jsou velkým lákadlem pro nenechavce. I neuzamčeného kola na pozemku se pachatel zmocní daleko rychleji než uzamčeného. Na soukromém pozemku i u rodinných domků si vždy jízdní kolo zajistěte a nebo uložte do uzamčené garáže nebo jiného objektu k uschování.

Přinášíme také několik případů odcizení jízdních kol, abychom na nich ukázali, jak lehce byly bicykly odcizeny.

Neznámý pachatel v době od 16.8.2021 20:00 hodin do 17.8.2021 10:25 hodin odcizil v Obříství ze stojanu před domem na volně přístupném místě neuzamčené pánské a dětské jízdní kolo v celkové hodnotě 10.000,- Kč. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení Neratovice.

Další případ krádeže jízdního kola šetří policisté z Obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou. Neznámý pachatel dne 13. srpna 2021 v době od 06:00 hodin do 12:30 hodin vnikl do panelového domu v Kralupech nad Vltavou. Nezjištěným způsobem překonal uzamčení dveří do sklepních kójí, zde poškodil dva visací zámky a odcizil horské jízdní kolo. Majiteli způsobil škodu ve výši 15 000,- Kč.

Stejná škoda vznikla i majiteli jízdního kola v ulici Seifertova v Kralupech nad Vltavou. Neznámý pachatel vnikl v době od 05.08.2021 23:55 hod. do 06.08.2021 11:00 hod. na pozemek zahrady rodinného domu, kde odcizil dámské horské jízdní kolo, které bylo zaparkované pod přístřeškem.

Velkým magnetem pro zloděje jsou garáže. Je dobré investovat do pořádného zámku. Čas, který zloděj potřebuje k překonání zámku, vyplývá z jeho bezpečnostní třídy. Je logické, že pachatelé volí raději objekty, do kterých se dá vniknout rychle a za pomoci jednoduchého nářadí. Protože prakticky neexistují bezpečnostní garážová vrata, je moudré chránit garáž elektronicky. Doporučujeme magnetická a pohybová čidla napojená na domovní alarm. Od věci není také zabezpečení věcí uvnitř. Vhodné je použít samostatné zajištění sezonních pneumatik, jízdních kol, či motocyklu.

Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

· Sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy.

· Přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte.

· V místnosti, která slouží jako úschovna kol, zabudujte stojan, nebo jiný systém zajištění, ke kterému se budou kola a další vybavení napevno připevňovat.

· Máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice.

18.8.2021

