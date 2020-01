Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádeže bot

NEPOMUK - Z bytových domů zmizelo více než deset párů bot. Proto nenechávejte svůj majetek nikdy bez dozoru a své věci si pečlivě hlídejte a uklízejte do bezpečí.

Policisté z obvodního oddělení Nepomuk šetří v posledních dnech krádeže bot v bytových domech v Nepomuku. Od poloviny prosince loňského roku do současné doby se krádeže bot množí. Na chodbách domů zmizelo během té doby více než deset párů bot. Policisté případ kvalifikovali jako přečin krádež a po pachateli pátrají. Zároveň by chtěli varovat občany, aby si lépe střežili svůj majetek. Volně odložené věci lákají zloděje. Proto nenechávejte svůj majetek nikdy bez dozoru a své věci si pečlivě hlídejte a uklízejte do bezpečí.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

8. ledna 2020

