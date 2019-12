Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Krádeže alkoholu v obchodech v Karlových Varech

KARLOVARSKO – Hrozí jim až tříleté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 64letého muže, kterého obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu Krádež. Obviněný muž měl nejméně ve čtyřech případech odcizit v Karlových Varech v místním obchodním domě přes desítku lahví dražšího alkoholu, a to whiskey nebo rumu. Odcizené zboží si vždy měl uložit do tašky a poté projít přes pokladní zónu obchodu bez zaplacení. Celkově tak odcizením zboží způsobil škodu ve výši téměř 17 000 korun.

Další krádež alkoholu řešili také policisté na obvodním oddělení v Karlových Varech. Zde si od nich 35leté žena vyslechla sdělení podezření ze spáchání přečinu Krádež. Podezřelá žena měla v Karlových během jedné hodiny hned ve dvou případech navštívit místní obchodním dům. Odtud měla celkem odcizit téměř desítku lahví likéru. Odcizené zboží si měla vždy uložit do přinesené tašky a poté prodejnu opustit, aniž by za zboží zaplatila. Ve druhém případě jí její jednání již nevyšlo. Na místo byla přivolána policejní hlídka, která ženu omezila na osobní svobodě. Poté byla převezena na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. V následujících dnech proběhlo vazební jednání u Okresního soudu v Karlových Varech a žena byla vzata do vazby. Od soudu jí policisté eskortovali do vazební věznice.

Jelikož se 64letý muž i 35letá žena dopustili krádeže i přesto, že byli v posledních třech letech za stejný trestný čin odsouzeni, hrozí jim v případě prokázání viny trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

7. 12. 2019

