Krádeže airbagů objasněny

HRADECKO - Vazebně stíhaný muž se přiznal k dalším krádežím.

Vazebně stíhanému 37letému cizinci, který byl před více jak měsícem obviněn z pokusu krádeže dvou vozidel a z krádeže airbagů ze dvou jiných aut (původní zpráva zde) policisté prokázali další krádeže airbagů. Tyto airbagy odcizil z devíti aut převážně mercedesů na konci roku na Novém Hradci Králové (informace zde). Policisté ho tedy navíc obvinili z těchto dalších skutků. Muž se k trestné činnosti doznal a uvedl, že airbagy prodal do bazaru ve své zemi a zámky vyhodil. Utržené peníze použil pro svoji potřebu.

Pokud ho soudce, který ho stále ponechal ve vazbě, uzná vinným, může ho poslat až na 5 let do vězení.

por. Iva Kormošová

16.4.2019, 8.30

