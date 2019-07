Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Krádeže

KARLOVARSKO – Krádež řasenek, jídla a krádež v zahrádkářské kolonii.

V posledních několika měsících řešili policisté v Karlovarském kraji hned několik krádeží. Až tři léta vězení hrozí 35leté ženě a 36letému muži z Karlových Varů. Dne 15. července 2019 si vyslechli od policistů z obvodního oddělení Karlovy Vary sdělení podezření ze spáchání přečinu Krádež spáchaného ve formě spolupachatelství.

Takového jednání se měli dopustit ve dnech 18. a 19. června 2019 v Karlových Varech v místní prodejně drogerie. V tyto dny měli odcizit více než desítku řasenek. Po vstupu do prodejny obviněná žena měla přistoupit k samoobslužnému regálu, ze kterého měla vzít řasenky různých značek. V zadní části prodejny čekal obviněný muž s taškou a po vzájemném rozhovoru měla žena odcizené zboží vložit do tašky. Následně společně odešli z prodejny bez úhrady odebraného zboží. Uvedeným jednáním způsobily společnosti škodu ve výši necelých tisíc korun.

Ke krádeži došlo také ke konci května 2019 v supermarketu v Karlových Varech. Žena ve věku 35let zde měla odcizit sýry, sušenky a zmrzlinu. Na prodejní ploše si svůj lup uschovala do kabelky a z prodejny odešla bez jeho úhrady. Daleko obviněná žena nedošla. Zaměstnanci ostrahy prodejny ženu zadrželi a přivolali policejní hlídku.

Dále karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 50letého muže pro přečin Krádež ve stádiu pokusu v souběhu s přečinem Porušování domovní svobody.

Obviněný muž od půlky ledna do konce února 2019 měl vniknout pomocí rozbití dvojité výplně okna do zahradní chatky. Zde měl odcizit nafukovací lehátka a sklenice. Podobného jednání se měl dopustit i v březnu tohoto roku. V zahrádkářské kolonii vnikl již rozbitým oknem do jiné chaty. Tu prohledal, ale neměl z ní nic odcizit. Obviněný muž byl po předchozím souhlasu státního zástupce 11. července 2019 zadržen policejní hlídkou a po provedených procesních úkonech propuštěn ze zadržení na svobodu.

Všichni uvedení se svého jednání dopustili i přes to, že byli za obdobný, nebo stejný trestný čin v posledních třech letech odsouzeni. Proto jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

pprap. Eva Valtová

nprap. Bc. Zuzana Týřová

16. 7. 2019

