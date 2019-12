Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

CHEBSKO – Příliš toho neukradl, přesto způsobil škodu téměř 150 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního třiadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Obviněný se měl v polovině března letošního roku v časných ranních hodinách v Chebu pokusit vniknout do zaparkovaného osobního vozidla značky BMW. Do automobilu nakonec nevnikl, ale svými neúspěšnými pokusy ho poničil a majiteli způsobil škodu 15 tisíc korun. O několik dní později se měl vloupat do kanceláře jedné z chebských společností. Tam měl poničit dvě plechové skříně, ale ani z těch nakonec nic neodcizit a místo opustit. I tentokrát ale majiteli způsobil škodu téměř 51 tisíc korun. Na začátku dubna letošního roku byl už ale úspěšnější. Měl totiž vniknout do panelového domu, kde následně ve společných prostorech poničil několik dveří a odcizil dvoutaktní motor. Tímto svým jednáním měl způsobit škodu téměř 81 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustili v posledních třech letech opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

20. 12. 2019

