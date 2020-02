Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádeže

KLATOVSKO - Nezvaná návštěva v rekreační chalupě. Pachatel z vozidla odcizil různé věci.

Policisté na obvodním oddělení v Nýrsku přijali oznámení o vloupání do rekreační chalupy. V obci nedaleko Nýrska vnikl neznámý pachatel v době od 21. prosince 2019 do 2. února 2020 do objektu. Uvnitř pachatel odcizil různé věci v hodnotě 83 tisíc korun.

Oznámení o vloupání do zaparkovaného vozidla přijali policisté na obvodním oddělení v Klatovech. V sobotu 1. února tohoto roku v nočních hodinách vnikl neznámý pachatel v Klatovech na ulici Jiráskova do vozidla značky Škoda a odcizil kufr s různým nářadím a další věci. V tomto případě škoda přesahuje čtyři tisíce korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

nprap. Ladmanová Dana

4. února 2020

vytisknout e-mailem