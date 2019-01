Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež značkové mikiny

České Budějovice - Zlodějka daleko nedošla.

Českobudějovičtí policisté byli dne 30. prosince v odpoledních hodinách přivoláni do jednoho obchodního centra v Českých Budějovicích. V prodejně se sportovním vybavením došlo ke krádeži. Do prodejny vstoupila mladá žena (18 let) a vybrala si z volně přístupného regálu dámskou značkovou mikinu bílé barvy v hodnotě bezmála 1 800 korun. V převlékací kabince z ní odtrhla bezpečnostní a následně ji uschovala do igelitové tašky. Poté prošla kolem pokladen bez zaplacení. Za pokladnami však byla zastavena pracovníkem ostrahy obchodního centra. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že žena nekradla poprvé. Obdobného skutku se dopustila i v minulosti a byla odsouzena Okresním soudem v Jihlavě a nyní je ve zkušební době. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Žena by tak měla do dvou týdnů znovu stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

1. ledna 2019

