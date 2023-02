Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež zboží v supermarketu ve Strakonicích

Strakonice – Pod bundou recidivisty skončil rum a oříšky.

Ve středu 15. února 2023 v podvečer přišel do marketu ve Strakonicích známý recidivista. Opět nepřišel nakupovat, ale krást. Jeden rum a jedno balení pistácií strčil místo do nákupního košíku pod bundu a bez zaplacení prošel přes pokladní zónu. Muže si ale všimla pracovnice prodejny, která ho zastavila a zavolala na místo policejní hlídku. A protože byl muž za krádeže v posledních třech letech odsouzen a do roku 2024 mu běží zkušební doba, policisté proti muži zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

17. února 2023

