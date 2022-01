Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež zboží

Strakonice – S jídlem roste chuť.

Sedmadvacetiletý mladík z Vodňanska odcizil v supermarketu zboží za 15 800 korun. Poprvé do supermarketu ve Vodňanech přišel 6. ledna 2022 a odcizil zde zboží za 7 700 korun. Ovoce, pečivo, cukrářské výrobky, uzeniny, maso, alkohol a prací prášky naskládal do nákupního vozíku a vstupním prostorem prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. A jak se říká, s jídlem roste chuť. Druhý den přišel mladík se stejným úmyslem do stejného supermarketu znovu. Do nákupního košíku uložil drogistické zboží, potraviny a stejným způsobem chtěl prodejnu opustit. Tentokrát mu ale krádež nevyšla. U vstupních dveří byl s plným košíkem nezaplaceného zboží zadržen ostrahou prodejny. Tentokrát se součet hodnot za odcizené zboží vyšplhal na 8 100 korun. Krádež zboží vyšetřují vodňanští policisté.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

13. ledna 2022

vytisknout e-mailem