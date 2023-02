Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádež vodoměru objasněna

RYCHNOVSKO – Největší škoda byla vyčíslena za uniklou vodu.

Na konci ledna přijal operační důstojník oznámení o možné krádeži vodoměru z neobývaného domu na Rychnovsku, následkem čehož došlo k vytopení celého sklepu budovy.

Majitel budovy to zjistil tak, že byl informován pracovníky vodárny o masivním úniku vody z vodovodního řádu. Když přijel do daného objektu, zjistil, že se do sklepního prostoru zřejmě někdo vloupal a že jsou prostory zaplavené. Poté co se mu podařilo odčerpat vodu, uviděl, že někdo poškodil vodovodní trubky a odcizil tělo vodoměru i s dalšími součástkami.

Policisté provedli na místě šetření a věc zadokumentovali. Díky důsledné práci, pospojování všech souvislostí a sesbíraným stopám se jim podařilo velmi rychle ustanovit pachatele. Škoda, kterou měl muž způsobit se vyšplhala na více jak 16 tisíc korun, z čehož největší položkou byla škoda na uniklé vodě. Nyní mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež, za což mu v případě prokázání viny hrozí až 2 roky za mřížemi.

por. Mgr.. Lucie Konečná

17.2.2023, 10:30hod.

