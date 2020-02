Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež vloupáním do vozidla

Tábor – Sezimovo Ústí – Majiteli byla způsobena škoda ve výši odhadem 7 000 korun. (Hlasová schránka 974 238 116)

Pátráme po pachateli, který se v době mezi půl devátou hodinou večerní soboty dne 15. února a sedmou hodinou ranní pondělí dne 17. února 2020 vloupal do osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, zaparkovaného ve Šrámkově ulici v Sezimově Ústí I. Po rozbití okna dveří zloděj vnikl do vnitřních prostor vozu, kde odcizil zde zanechanou pánskou bundu značky Kilimanjaro a látkový vak na obuv značky Nike, ve kterém se nacházely sportovní boty značky Under Armour. Vlastní krádeží a poškozením vozu vznikla majiteli škoda ve výši odhadem 7 000 korun. Po pachateli i odcizených věcech pátrají policisté místního obvodního oddělení.

Opětovně připomínáme, že „Auto není trezor“. Zanechávat v něm cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

18. února 2020

