Krádež vloupáním do vozidel

KARLOVARSKO – Vozidlo není trezor.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 35letého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinu Krádež a Poškození cizí věci ve formě spolupachatelství a přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Svého jednání se měl dopustit společně s 42 letým mužem, kterého kriminalisté obvinili, ze spáchání přečinu Krádež a Poškození cizí věci.

V období od 20. května 2019 do 4. června 2019 se měli pravděpodobně vloupat do šesti osobních vozidel. Obvinění muži si vybrali automobily továrních značek: Škoda, Mercedes, Renault, Nisan a Opel. Po násilném vniknutí do vozidel měli odcizit například alkohol, mobilní telefon, vrtací kladivo, elektroakustickou kytaru nebo navigaci.

Krádeží a poškozením vozidel způsobili škodu, která je odhadnuta ve výši cca 103 000 Kč. Krádeže se dopustili i přesto, že v předchozích třech letech byli za stejný trestný čin již odsouzeni.

Pětatřicetiletý obviněný muž bez závažného důvodu nenastoupil trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozhodnutím Okresního soudu v Karlových Varech. Tím mařil výkon úředního rozhodnutí a vykázání.

Oběma mužům v případě prokázání viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

PREVENCE:

Majitelé vozidel by neměli zapomínat na to, že auto není trezor. Neměli by v nich nechávat žádné cenné věci, které lákají zloděje.

pprap. Eva Valtová

nprap. Bc. Zuzana Týřová

12. 7. 2019

