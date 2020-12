Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež vloupáním do sklepní kóje

Tábor – Ukradl vánoční dárky.

Pátráme po zloději, který se v blíže neurčené době od 6. do 20. prosince 2020 vloupal do sklepní kóje panelového domu číslo 2747 v Berlínské ulici na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře. Po násilném vstupu se zmocnil zde uložených vánočních dárků, a to pánské kosmetiky v hodnotě bezmála 1 200 korun.

Nejedná se o ojedinělý případ. Obdobné skutky řešili policisté i v době před loňskými vánočními svátky. Ne vždy šlo o velké finanční hodnoty, ale odcizení dárku „více než zamrzelo“. Na tuto skutečnost upozorňujeme a nabádáme obyvatele nejen táborského Sídliště Nad Lužnicí, aby k uložení vánočních dárků zvolili bezpečnější místo.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

21. prosince 2020

