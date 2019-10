Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež vloupáním do rekreační chaty

Tábor – Veselí nad Lužnicí – Zmizela golfová výbava. (Hlasová schránka 974 238 116)

Pátráme po pachateli, který se v době od 25. do 28. října 2019 vloupal do jedné z rekreačních chat v oblasti zvané Krkavec ve Veselí nad Lužnicí. Po násilném vstupu odcizil zde uloženou golfovou výbavu značky Callaway, a to batoh se třinácti holemi. Vlastní krádeží a poškozením zařízení chaty způsobil celkovou hmotnou škodu ve výši 13 500 korun.

Případ šetří policisté veselského obvodního oddělení. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění tohoto skutku, a to jak z místa činu, tak k případné podezřelé nabídce prodeje uvedené golfové výbavy, sdělte policistům na jejich služebně na náměstí T. G. Masaryka či telefonní lince 974 238 760. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek

31. října 2019

