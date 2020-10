Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež vloupáním do mateřské školy

Tábor – Hmotná škoda dosáhla částky odhadem bezmála 20 000 korun.

Pátráme po pachateli, který se v době od čtvrté hodiny odpolední čtvrtku dne 1. října do šesté hodiny ranní následujícího pátku dne 2. října 2020 vloupal do budovy mateřské školy v Kollárově ulici v Táboře. Po násilném vstupu objekt prohledal, kdy násilím otevřel a tím poškodil řadu dveří. Následně se dle prvotního šetření zmocnil „pouze“ balíčku krůtího masa v hodnotě 200 korun a ručníku v hodnotě 100 korun. Poškozením zařízení objektu však způsobil škodu ve výši bezmála 20 000 korun. Svým jednáním naplnil skutkové podstaty trestných činů krádeže a poškození cizí věci. V případě dopadení jej čeká soud. Ohrožen je až trestem odnětí svobody na dobu dvou let.

Případ šetří ve spolupráci s táborskými kriminalisty policisté místního obvodního oddělení. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění uvedeného skutku, a to zejména k výskytu podezřelé osoby či osob na místě činu, sdělte prosím policistům na jejich služebně v Divadelní ulici či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

4. října 2020

