Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež vloupáním do kadeřnictví

PLZEŇ – Odcizil mimo jiné i jízdní kolo

V nočních hodinách dne 26. dubna 2019 se zatím neznámý pachatel vloupal do kadeřnictví v Plzni. Pachatel nezjištěným předmětem rozlomil cylindrickou vložku vstupních dveří do budovy, následně stejným způsobem do kadeřnictví, kde odcizil nezjištěný počet kovových mincí a maketu kamerového systému. Poté rozlomil další dvě cylindrické vložky neznámým předmětem a vnikl do chodby, kde se zmocnil jízdního kola oranžové barvy a dvou párů bot. Zloděj tak poškozeným majitelům způsobil škodu přesahující 10 000 korun. Policisté z obvodního oddělení Plzeň – střed zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

prap. Alena Nováčková

29. dubna 2019

vytisknout e-mailem