Krádež vloupáním do domu

Tábor - Kriminalisté stíhají mladíka pro krádež alkoholu.

Dubnovou krádež vloupáním do domu na Táborsku vyšetřují kriminalisté z oddělení obecné kriminality. Dle zjištěných skutečností měl pravděpodobně 26 letý muž z regionu, za použití násilí vniknout do prostoru garáže a poté i do obytné části, kde odcizil několik desítek lahví vína a destilátů, kdy byla majiteli způsobena škoda za více jak 22 000 korun.

Díky velmi dobré místní a osobní znalosti jak kriminalistů, tak i bechyňských policistů byl v pondělí podezřelý mladík zadržen a převezen k provedení úkonů trestního řádu. Zde si převzal usnesení o zahájení úkonů trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinů Krádež a Porušování domovní svobody, které je vedeno na svobodě.

Vzhledem k tomu, že se uvedeného jednání dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu, může očekávat vyšší trestní sazbu od 2 do 8 let.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

10. června 2020

