Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež vloupáním do agro podniku

Tábor – Zvěrotice – Hmotná škoda je odhadnuta na 300 000 korun.

Pátráme po pachateli, který se v nočních hodinách ze čtvrtku 17. června na pátek 18. června 2021 vloupal do zemědělského objektu na jižním okraji obce Zvěrotice na Soběslavsku. Po násilném vstupu do objektu vnikl do zde odstaveného traktoru značky CASE MX 285, ze kterého vymontoval GPS navigaci, obslužný tablet a volant s ovládacími prvky. Podniku tím způsobil škodu ve výši odhadem 300 000 korun.

Po zloději i odcizené technice pátrají policisté místně příslušného soběslavského obvodního oddělení. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění tohoto skutku, a to jak k výskytu podezřelé osoby či osob, potažmo vozidla v obci, stejně jako k podezřelé nabídce či poptávce po uvedené technice, sdělte prosím policistům na jejich služebně v Palackého ulici v Soběslavi či telefonní lince 974 238 740.

Nejedná se o ojedinělý případ. Opětovně proto na uvedenou trestnou činnost upozorňujeme a doporučujeme majitelům zemědělské, stejně jako obdobné stavební či lesnické techniky, aby jejímu zabezpečení věnovali důslednou pozornost.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

20. června 2021

vytisknout e-mailem