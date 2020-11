Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádež vloupáním

MLADOBOLESLAVSKO – Zloději se zaměřují na opuštěné chaty.

Mladoboleslavští policisté řeší další případy krádeže vloupáním do rekreačních objektů.



V době víkendových dnů od 13. do 15. listopadu 2020 zatím neznámý pachatel vnikl na soukromý oplocený pozemek zahrádkářské kolonie v Benátkách nad Jizerou, kde si vyhlédl dvě zahradní chaty. Po rozbití oken se vloupal dovnitř a odcizil například elektrickou vrtačku s příslušenstvím a uskladněné potraviny i tabákové výrobky. Majitelům tak byla způsobena škoda téměř 6 tisíc korun.



Od páchání trestné činnosti zloděje neodradil ani vyhlášený nouzový stav a zvýšená trestní sazba. Za zločin Krádež a přečin Porušování domovní svobody hrozí pachateli až osmiletý trest odnětí svobody.



V zimním období bývají rekreační objekty více opuštěné a této skutečnosti využívají zloději, kteří zde berou vše, na co přijdou. Je důležité lépe chránit svůj majetek, nenechávat v chatách přes zimu cennější věci a využívat různé prostředky, které ztěžují vniknutí do jejich vnitřních prostor, například bezpečnostní zámky, mříže či uzamykatelné okenice.



Podrobnosti k možnostem zabezpečení objektů, včetně kontaktů na ověřené dodavatele zabezpečovacích systémů jsou dostupné také v mobilní aplikaci ZABEZPEČTE SE nebo na webových stránkách www.stopvloupani.cz



por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

16. listopadu 2020

