Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež věcí ze stanu

Český Krumlov – Cenné věci mějte stále při sobě, stan není bezpečné místo.

Zatím neznámý pachatel kradl v době od půlnoci do ranních hodin dne 9. července 2020 v jednom z kempů v Českém Krumlově. Zloděj z předsíně stanu odcizil peníze, platební kartu, osobními doklady, mobilní telefon Iphone 11, černý, reproduktor značky Niceboy a power banku. Po zloději pátrají policisté Obvodního oddělení policie Český Krumlov. Pachatel je podezřelý ze spáchání přečinu krádež. Svým jednáním způsobil škodu za téměř 25 000 korun.

Při stanování a pobytech v kempech musí mít rekreanti na paměti, že stan ani chatku nelze zabezpečit stejně, jako rodinný dům. Policisté radí, aby si lidé s sebou na kempaření nebrali cenné věci, pokud to není nutné. Při nocování ve stanu je třeba mít veškeré cennosti a finanční hotovost u sebe. Batohy, ledvinky, peněženky s doklady a financemi ukládat na noc ve stanu k hlavě, a ne k nohám. Nelze ponechávat cenné věci v předsíňce stanu. Pro pachatele je velice snadné tyto věci odcizit, a to i v době, kdy poškození ve stanu spí. Dále se stává, že lidé ponechávají ve stanu volně ležet klíče od vozidla, které je zaparkováno v blízkosti jejich stanu a cenné věci jsou uloženy v zavazadlovém prostoru vozidla. Je opravdu dílem okamžiku, kdy zloděj klíče odcizí a vozidlo si otevře. Pokud je v recepci kempu možnost uložení cenných věcí do trezoru, doporučujeme, aby jí rekreanti využívali.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

policejní preventistka

10. července 2020

vytisknout e-mailem