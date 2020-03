Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež věcí z vozidla

Tábor – Pachateli hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. (Hlasová schránka 974 238 116)

Táborští policisté šetří případ krádeže věcí z osobního vozidla. Toho se krátce po druhé hodině odpolední včerejšího dne dopustil mladý muž. Z vnitřních prostor vozu, odstaveného v Leskovické ulici v Táboře, odcizil dámskou tašku s osobními doklady a věcmi a dále dva mobilní telefony, vše v celkové hodnotě bezmála 10 000 korun. Bezprostředně po činu byl však zadržen majitelem.

Vzhledem k tomu, že se uvedeného jednání dopustil v době nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020, je ohrožen zvýšenou trestní sazbu, a to konkrétně trestem odnětí svobody na dobu od dvou do osmi let.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

20. března 2020

vytisknout e-mailem