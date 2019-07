Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež věcí z vozidla

Tábor – Pozor na pootevřená okna. (Hlasová schránka 974 238 116)

Pátráme po zloději, který krátce před jednou hodinou odpolední včerejšího dne, tedy čtvrtku dne 25. července 2019, ukradl pootevřeným oknem z kabiny nákladního vozu tovární značky Iveco, bílé barvy, zde odloženou peněženku. Stalo se tak v Táboře na Husově náměstí, na parkovacím místě nedaleko křižovatky s ulicí Purkyňova. Řidič vozu tak přišel o své osobní doklady a finanční hotovost v řádu několika tisíců korun.

Dle zjištěných poznatků byl pachatelem mladík ve věku 20 – 25 let, vysoké, hubené postavy a krátkých černých vlasů. Oblečen byl do světlého tričky a světlých kraťasů. Po krádeži měl utíkat přes park náměstí směrem k autobusovému nádraží.

Žádáme tímto každého, kdo mohl být svědkem uvedeného jednání a mohl by k identifikaci zloděje či k jeho následnému pohybu či výskytu poskytnout jakékoliv další důvodné poznatky, aby je předal táborským policistům na jejich služebně v Divadelní ulici či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme.

Zároveň tímto upozorňujeme řidiče, aby ve vozidlech nezanechávali nic, co by mohlo padnout do oka zlodějům a i přes panující teplé počasí věnovali bezpečnému uzavření a zajištění svých vozů odpovídající pozornost.

26. července 2019

