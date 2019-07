Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež věcí z garáže

PLZEŇ- Vloupal se do garáže, ze které odcizil elektrické nářadí, různé předměty a dětské jízdní kolo.

Borští policisté se zabývají nahlášeným případem krádeže, ke které došlo v době od 7. do 8. července 2019 od 13:00 do 07:30 hodin. Dosud neznámý pachatel se pokusil vloupat do garáže obytného domu v plzeňské části Českého údolí, kde mu jeho úmysl nevyšel, ale poškozeným majitelům způsobil hmotnou škodu na pojezdových vratech v odhadnuté výši 12 000 korun. To mu nestačilo, tedy se "posunul" o dům dále, kde po překonání pletivového plotu vnikl na soukromý pozemek a v jeho zadní části vnikl do neuzamčené garáže. Odtud si s sebou odnesl elektrické nářadí, drobné předměty a dětské jízdní kolo. V tomto případě pachatel způsobil hmotnou škodu poškozeným odhadnutou ve výši 58 000 korun. Policisté se případem zabývají, ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, poškození cizí věci a krádež. Případem se dále zabývají a po pachateli pátrají. V případě jeho dopadení mu může v pravomocném rozhodnutí hrozit až pětiletý trest odnětí svobody.

nprap. Veronika Hokrová

9. července 2019

