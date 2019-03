Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež věcí z domu

TŘEMOŠNÁ – Policie žádá občany o spolupráci.

Policisté z obvodního oddělení Třemošná se od neděle 17. března 2019 zabývají případem krádeže vloupáním v souběhu s porušováním domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachatel se vloupal do rodinného domu pravděpodobně dne 16. března v době od 18:00 hodin do 22:00 hodin v obci Třemošná. Dosud neznámý pachatel vniknul na oplocený pozemek domu a nezajištěnými francouzskými dveřmi, které vedou do prostoru posilovny vstoupil do domu. Celý dům prohledal a odcizil notebook v hodnotě za 20.000 korun, robotický vysavač v hodnotě 10.000 korun, fialový batoh za 500 korun, sekeru oranžové barvy za 1.000 korun, kosmetickou taštičku oranžové barvy v hodnotě 300 korun a cestovní pas i platební kartu poškozeného. Zloděj tímto jednání způsobil společnosti a poškozenému škodu ve výši 33 600 korun.

vytisknout e-mailem