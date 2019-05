Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež v zájezdovém autobuse

J.Hradec – Praha-Poctivý řidič peněženku s doklady i penězi vrátil.(Hlasová schránka 974 233 116)

Dne 26. května nahlásila žena, jenž bydlí v obci poblíž J.Hradce, na zdejší obvodní oddělení krádež peněženky, ke které mělo dojít od večerních hodin dne 25. května do dopoledních hodin dne 26. května a to na zpáteční cestě autobusem ze zájezdu z Francie, v úseku od Německa do Prahy. Neznámý pachatel měl poškozené odcizit z dámské kabelky peněženku i s finanční hotovostí 2 900 korun , 5 EURO, řidičský průkaz i platební kartu na její jméno a to i přesto, že žena dle svého tvrzení měla kabelku po celou cestu při sobě. Škoda, která měla vzniknout činila nejméně 3 100 korun. Jindřichohradečtí policisté, kteří se přečinem začali ihned zabývat, jej nyní v souladu se zákonem odložili, neboť čin se nestal. Poškozené se přihlásil poctivý řidič autobusu, jenž peněženku našel a vrátil ji i s veškerým jejím obsahem!

por. Mgr. Bc. Hana Millerová,jh.pis@pcr.cz

27. května 2019

