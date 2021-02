Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádež v supermarketu se osmadvacetiletému podezřelému stala osudnou

MĚLNICKO – Na svědomí má dalších 15 krádeží, včetně napečeného vánočního cukroví.

Realizace majetkového charakteru začala pro policisty případem krádeží 10 kusů čokolád v jednom ze supermarketů v Mělníku 2. února 2021, při níž byl přistižen osmadvacetiletý podezřelý.

Další operativně pátrací činností policisté zjistili, že toho má na svědomí více. Na základě všech shromážděných skutečností zjistili, že má spolu s devatenáctiletým mužem ve spolupachatelství na svědomí 15 krádeží převážně z chat a sklepů bytových domů.

Během prosince se vloupali do 8 sklepů v Mělníku. Většinou bez zjištěného násilí vnikli do společných prostor bytových domů a následně do společných sklepních prostor. Tam si vybrali sklep, vypáčili petlici a odcizili například staré boty, autorádio, oblečení, barevný televizor a další. Ve většině případů ze sklepů nic neodnesli, pouze tam, dle jejich slov, přespali.

Jejich pozornosti neuniklo cukroví, které měli jeho majitelé uschované na společných balkonech jednoho bytového domu. Celkem zmizelo majitelům osmnáct kilo cukroví, které prý oba snědli.

Ve dvou případech se vloupali do chatek v zahrádkářských koloniích v Mělníku. Chatky prohledali a odcizili různé nářadí a vybavení.

Začátkem ledna 2021 v Kralupech nad Vltavou starší z mužů využil příležitosti, kdy u osobního vozidla byly pootevřené dveře. Vlezl do vozu, prohrabal přihrádky a odnesl si taštičku s doklady.

Policejní komisař obvinil ve spolupachatelství jak osmadvacetiletého podezřelého, tak i devatenáctiletého, ze zločinu krádež, z přečinu porušování domovní svobody a poškození cizí věci dílem dokonaným a dílem ve stádiu pokusu. Svého jednání se dopustili v době nouzového stavu, proto jsou ohroženi vyšší trestní sazbou. Ve vězení můžou skončit až na osm let.

Devatenáctiletý mladík je ve vazbě již za předchozí trestnou činnost majetkového charakteru. Na staršího policisté podali státnímu zástupci podnět na vzetí do vazby. Soudce Okresního soudu v Mělníku návrhu státního zástupce vyhověl. Od soudu tak obviněný putoval rovnou do vazební věznice.

Oba byli již v minulosti trestně stíháni.

por. Mgr. Markéta Johnová

8.2.2021

