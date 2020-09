Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež v objektu

KLATOVY - Pachatel odcizil příruční pokladnu a zmražené maso.

Oznámení o vniknutí do objektu jídelny v Klatovech přijali policisté na obvodním oddělení v Klatovech. Neznámý pachatel v době od 25. do 29. září tohoto roku vnikl do budovy, kde z kanceláře odcizil příruční pokladnu s finanční hotovostí a svazek klíčů. Dále pachatel vzal z mrazícího boxu kuřecí prsa o hmotnosti 12 kg a vepřové maso o váze 25 kg.

Poškozeným vznikla škoda za téměř devět tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

nprap. Ladmanová Dana

30. září 2020

