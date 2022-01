Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež v lese

Český Krumlov - Dva mladíci naložili dřevo do menšího vozidla, co se do něj vešlo.

Krádež dřeva v lesním masívu u obce Hašlovice vyšetřují policisté z obvodního oddělení Větřní. Poslední den roku 2021 v ranních hodinách měli pravděpodobně dva mladí muži (roč. 1994 a 1998) naložit do osobního vozidla tovární značky Hyundai Getz palivové dřevo. Toho si všiml náhodný svědek, který informoval policisty, kteří oba mladíky zanedlouho zajistili.

Mladší z mužů se skutku dopustil už v minulosti, za což ho trestal soudce okresního soudu.

Případ je řešen formou zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinu Krádež – proti zmíněnému muži a protiprávní jednání druhého mladíka je klasifikováno pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

2. ledna 2022

