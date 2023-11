Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádež v hotelu policisté objasnili během několika dní

BENEŠOVSKO - Pro policisty je 35letý muž "známou firmou".

Policistům z Obvodního oddělení Benešov se ve velmi krátkém čase podařilo objasnit krádež v jednom z hotelů v Benešově, a to především díky jejich výborné místní a osobní znalosti.

Zaměstnanci hotelu celou událost oznámili 10. listopadu 2023. V té době neznámý pachatel kolem 3. hodiny ranní vniknul do hotelu a vstoupil do prostor recepce. Následně začal prohledávat i další prostory a sklady hotelu. Zaujal ho především alkohol určený do minibaru a nějaké pracovní nářadí, které si muž vložil do připravené tašky a s věcmi v hodnotě 16 tisíc korun z hotelu odešel.

Policistům se podařilo získat kamerové záznamy z hotelu, na kterých poznali 35letého muže, který už pro ně byl dobře známou osobou. Nekradl totiž poprvé a za majetkovou trestnou činnost byl již několikrát pravomocně odsouzen.

Benešovští policisté muže velmi rychle vypátrali a nalezli i část odcizeného alkoholu a pracovního nářadí. Následně ve středu 15. listopadu muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což mu hrozí až 3letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

23. listopadu 2023

