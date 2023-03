Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež v hotelových lázních

Policisté pátrají po dvojici mužů v souvislosti s krádežemi v Praze a Brně. Pokud ji znáte, kontaktujte linku 158.

Zatím co hosté relaxovali v lázních v jednom z pražských hotelů, jejich skřínky v šatně navštívili nezvaní hosté a sebrali z nich vše, co mělo nějakou hodnotu. Podezřelí nenápadně pronikli jak do pánských, tak i do dámských šaten. Mezi odcizenými věcmi byl i snubní prsten za několik desítek tisíc korun, převážně však hotovost. Celková škoda byla vyčíslena na částku dosahující bezmála osmdesáti tisíc korun.

Kriminalisté zjistili, že muž v brýlích navštívil stejný hotel hned dvakrát, a to v polovině prosince minulého roku a letos v únoru. Pokaždé ale měl jiného parťáka. Figuruje také jako podezřelý v několika obdobných případech, které se měli stát v Brně.

Pokud muže na fotkách poznáváte, kontaktujte linku 158. V případě dopadení a odsouzení jim hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský – 22. březen 2023

vytisknout e-mailem