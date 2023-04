Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež u řeky Malše

Český Krumlov - Na odložené věci u vody dávejte pozor!

Ačkoli vodácká sezóna ještě nezačala, včera odpoledne vyjížděli kapličtí policisté na oznámení o krádeži sportovního kajaku do obce Pořešín. Na místě zjistili, že dosud neznámý pachatel využil neopatrnosti a na volné ploše u řeky Malše v době od 16:00 hod. do 16:20 hod. odcizil žluto zelený kajak značky KICK THE WAVES se sportovním pádlem a dvou nafukovacích vaků světle modré barvy, kdy byla provozovateli způsobena škoda za bezmála 51 000 korun.

Kdo by měl poznatky k zmíněné krádeži nebo někde popsaný kajak o délce 450 cm viděl, ať nás kontaktuje na lince tísňového volání 158 nebo přímo na oddělení v obci Kaplice, Omlenická 311, telefonní číslo 974 232 720.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

16. dubna 2023

Odkazy do noveho okna Odcizený kajak 1 Detailní náhled

vytisknout e-mailem