Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež svěcené vody

PLZEŇ - Vnikl do uzamčeného osobního vozidla, ze kterého odcizil několik věcí. Odcizená svěcená voda pachateli k nápravě zřejmě nepomohla, policisté pachatele dopadli.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed se od konce měsíce července 2019 zabývali případem kuriózní krádeže, ke které došlo v Plzni v Budilově ulici. Neznámý pachatel vnikl do zaparkovaného osobního vozidla Škoda Octavia. Aniž by jej poškodil vnikl do jeho interiéru, ze kterého odcizil dřevěný křížek, skleněnou ampuli se svěcenou vodou a jedno balení bonbonů. Svým jednáním způsobil hmotnou škodu ve výši 120 korun. Policisté se věcí zabývali, zjišťovali veškeré skutečnosti, prověřovali a vyhodnocovali kamerové záznamy a 15. října 2019 sdělili podezření 28letému muži z Trutnova z přečinu krádež. Dále bylo zjištěno, že byl muž byl v posledních třech letech za podobný čin pravomocně potrestán. V případě uznání viny mu v pravomocném rozhodnutí může hrozit až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Veronika Hokrová

25. října 2019

