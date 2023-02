Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Krádež šperků zaznamenala bezpečnostní kamera

JABLONEC NAD NISOU - Povedená dvojice si přivlastnila zlaté masivní řetízky a přívěsky.

Dne 2. ledna navštívil prodejnu zlatnictví v Obchodním centru Central v Jablonci nad Nisou povedený páreček. Zatímco 26letá žena z Jablonce zabavila prodavačku a předstírala zájem o nákup zboží, její 43letý komplic z Liberce se nepozorovaně vloupal do vitríny, ze které odcizil tři masivní řetízky a dva přívěsky v celkové hodnotě 63 400 korun. Ve svém řemesle to není žádný začátečník, a tak v obchodě zjistili, že jim chybí uvedené zboží, až po jejich odchodu. Dvojice ale nepředpokládala, že je může sledovat bezpečnostní kamera, proto byli oba překvapení, když jsme je ještě téhož dne zadrželi a ve zkráceném přípravném řízení jsme jim sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže ve formě spolupachatelství. Po převzetí záznamu o sdělení podezření z přečinu krádeže odmítli do protokolu vypovídat a se zahájením svého trestního stíhání nesouhlasili, nicméně kamerové záznamy vše "řekly" za ně.

8. 2. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

