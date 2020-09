Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež šperků

Jindřichův Hradec – Kdo pozná pachatele na fotografii?

Krátce před pátou hodinou dnešního rána došlo Panské ulici v centru Jindřichova Hradce ke krádeži vloupáním do prodejny My Time (hodinky, zlato, stříbro, chirurgická ocel). Pachatel násilím vnikl do výlohy prodejny, ze které odcizil vystavené zboží, zejména šperky, v hodnotě odhadem více než 500 000 korun.

Po zloději i odcizeném zboží pátrají ve spolupráci s jindřichohradeckými kriminalisty policisté místního obvodního oddělení. Prvotním šetřením se podařilo získat fotografie pachatele. Tím by měl být muž štíhlé, asi 170 – 180 cm vysoké postavy. Oblečen byl do tmavošedé bundy s kapací a upnutých černých kalhot. Na nohou měl hnědé sportovní boty s bílým okrajem podrážky. Obličej měl maskován černou kuklou, ruce černými rukavicemi. K místu činu měl přijít ulicí Školní a stejnou cestou pak opět odejít.

Obracíme se tímto na každého, kdo by mohl k objasnění skutku přispět jakoukoliv další důvodnou informací, a to zejména pachatele i přes maskování poznat, případně měl poznatky k jeho předchozímu či následnému pohybu či výskytu, potažmo informace k podezřelé nabídce prodeje šperků, aby své poznatky předal jindřichohradeckým policistům na jejich služebně či telefonní lince 974 233 700. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

13. září 2020

