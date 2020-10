Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež skútru

Tábor – Hmotná škoda byla odhadnuta na částku 35 000 korun.

Policisté táborského obvodního oddělení prověřují oznámení ve věci odcizení a poškození skútru tovární značky Jonway Korado Raptor 125. Ten jeho majitel odstavil v době okolo půl osmé hodiny večerní pátku dne 9. října 2020 na parkovišti u Centra obchodu a služeb v Purkyňově ulici v Táboře. V časných ranních hodinách následující soboty dne 10. října 2020 byl skútr nalezen v řece Lužnici, a to v prostoru nedaleko parkoviště u restaurace Na Brusírně v Údolní ulici v Táboře.

Žádáme tímto každého, kdo by k okolnostem uvedeného skutku mohl poskytnout jakoukoliv důvodnou informaci, a to zejména z místa odcizení či z místa nálezu skútru, stejně jako k výskytu osoby či osob, které by mohly mít s „přemístěním“ skútru jakoukoliv důvodnou souvislost, aby své poznatky předal policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

12. října 2020

