Krádež se nezdařila

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

MOSTECKO - Místo lupu skončili v cele; Zákazy ignoruje.

Policejní vyšetřovatel obvinil dvojici mužů z Teplic ve věku 30 a 31 let ze spáchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu. Ti přijeli vozidlem k obci Zaječice na Mostecku s úmyslem odcizit přívěsný vozík za 45 tisíc korun. Za použití úhlové brusky měl jeden z nich odříznout bezpečnostní prvek na levém kole vozíku. Podle policistů muž násilím odstranil také visací zámek s ocelovým lankem na pravém kole, ale i zabezpečení na držáku opěrné tyče. Druhý z obviněných měl hlídat okolí, zda se někdo neblíží. Asi nedával dostatečný pozor, protože pokus krádeže neunikl projíždějícímu řidiči, kterému nebylo řezání bruskou lhostejné. Ten ihned informoval bečovské městské strážníky a ti následně i policisty z obrnického oddělení. Po příjezdu hlídek se už stíhaní na místě, mimo odstaveného vozidla, nenacházeli. Uniformovaní hoši pátrali v okolí a na oba Tepličany po chvíli narazili. Jeden z nich šel po kolejích a policistům sdělil, že jde pěšky z Mostu do Bíliny. Druhý si to kráčel po silnici. I ten se vymlouval s jediným rozdílem, že jde od kamaráda z Bečova taktéž do Bíliny. K odstavenému vozidlu se ani jeden z obviněných nehlásil. Obrničtí policisté jim na špek neskočili, dvojici zadrželi a převezli do cely. Strážci zákona na místě zajistili i dostatek důkazního materiálu, aby mohl vyšetřovatel zahájit trestní stíhání. Poškozením zabezpečení vozíku vznikla majiteli škoda ve výši 8500 korun. Stíhaným hrozí v případě uznání viny až dvouletý trest odnětí svobody.

Ze soudních rozhodnutí si hlavu neláme 22letý Mostečan, který je opakovaně porušuje. Muž má na svém kontě tři platné zákazy řízení všech motorových vozidel, o kterých rozhodl Okresní soud v Mostě. Poslední z nich byl vydán loňského března a platný je ještě rok. I přes vyslovené zákazy policisté viní muže z toho, že se v únoru v hlubokých nočních hodinách vydal škodovkou do Chomutova a zpět. Zakázanou činnost porušil i následující den. To se v ranních hodinách autem projížděl po Mostě a pak se vydal do i Litvínova. Po krátké době se vrátil zpět domů. V prvním případě si chtěl údajně vydělat nějaké peníze za odvoz. V tom druhé si prý potřeboval něco nutně vyřídit. Policisté obvodního oddělení Most-Zahradní mladému muži předali sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Vyřizovat teď bude opětovně u soudu a může se modlit, aby neodešel až s dvouletým pobytem ve vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

14. března 2024

