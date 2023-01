Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádež šachů

HRADECKO - Škoda přesáhla 600 tisíc korun.

V minulém týdnu jsme přijali oznámení o krádeži speciálních šachů, které byly odcizeny z jedné výrobní haly v Hradci Králové. Zmizelo celkem 50 figurek, které byly vyrobeny z ocelové uhlíkové oceli o velikosti 80 - 150 mm. Dvaatřicet figurek bylo již ve finální podobě - povrchově vybroušené do vysokého lesku a galvanicky poměděné. Polovina z nich byla povlakována 24karátovým zlatem a osazená červenými rubíny a druhá polovina povlakována palládiem a osázená modrými safíry. Zbylých osmnáct figurek prošlo zatím jen CNC obráběním. Dále zmizelo 66 kusů šachovnicových políček z ocelového uhlíkového 5 mm plechu o rozměru 75 x 75 mm, z nichž dvě políčka byla již ve finální podobě - jedno zlaté a jedno palladiové. Celková škoda byla vyčíslena na více než 630 tisíc korun.

Jelikož se nám do současné doby nepodařilo případ objasnit, obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Kdo by mohl poskytnout jakoukoliv informaci k odcizeným šachům, ať okamžitě zavolá na linku 158, nebo se dostaví na jakoukoliv policejní služebnu.

por. Iva Kormošová

16.1.2023, 8.45

