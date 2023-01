Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krádež prášku na praní a vloupání do vozidla

ÚSTÍ NAD LABEM - Krádež tablet na praní; Obviněn z vloupání do vozidla

Krádež tablet na praní

Všebořičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 27letému muži z trestného činu Krádeže. Podezřelý počátkem měsíce ledna si do nákupního košíku na prodejní ploše naskládal 31 balení různých druhů prášku na praní v hodnotě kolem 20 tisíc korun. S tímto „nákupem“ následně otevřenou vstupní automatickou bránou bez povšimnutí projel. K jejímu otevření mu pomohl spolupachatel, který u ní čekal připraven. Vzhledem k tomu, že byl muž v minulosti za obdobnou trestnou činnosti již odsouzen, tak mu v současné době hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Obviněn z vloupání do vozidla

Střekovští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 54letému muži z trestného činu Krádeže a Poškození cizí věci. Podezřelý se v měsíci prosinci vloupal do osobního vozidla Škoda Fabie, které bylo zaparkované na Střekovském nábřeží. Z uvedeného vozidla následně odcizil koženou tašku s osobním věcmi a dokumenty. Tímto jednáním způsobil škodu kolem 35 tisíc korun.

Ústí nad Labem 19. ledna 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

