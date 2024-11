Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádež policisté objasnili

HAVLÍČKOBRODSKO: Podezřelý vozidlo nechal zaparkované ve Znojmě.

Policisté objasnili krádež vozidla, ke které došlo koncem října v obci Radostín na Havlíčkobrodsku. Pětačtyřicetiletý muž z Nymburska odcizením dodávky, ve které bylo pracovní nářadí, způsobil majiteli škodu za téměř tři sta tisíc korun. Vozidlo, které zanechal po krádeži ve Znojmě, si po nalezení převzal zpět majitel. Následně se podařilo na Chrudimsku vypátrat i odcizené nářadí.

Po přijetí trestního oznámení začali policisté případ prověřovat a po pachateli i vozidle pátrat. Po několika dnech byl odcizený automobil nalezený uzamčený na parkovišti ve Znojmě. Případ kriminalisté dále prověřovali, provedeným šetřením se dostali na stopu podezřelého muže, který je aktuálně za jinou trestnou činnost ve vazební věznici.

V sobotu 26. října v ranních hodinách jel podezřelý muž se svými dvěma kamarády do Znojma, kdy zastavili u silnice v obci Radostín. Pětačtyřicetiletý muž vnikl na částečně oplocený pozemek, následně za užití násilí vnikl do dílny, ze které odcizil klíče k vozidlu Opel Vivaro, které bylo zaparkováno před domem, a s vozidlem odjel směr Znojmo. Jeho kamarádi jeli s druhým vozidlem za ním. Vozidlo ponechal odstavené ve Znojmě a nářadí přeložil do jiného automobilu.

Nářadí si chtěl nechat popřípadě prodat a peníze užít pro svoji potřebu. Cestou zpět ho však na Chrudimsku zadržela policie, z důvodu jiné trestné činnosti a muž tak směřoval do vazební věznice. Podezřelý muž byl v minulosti již soudně trestán za různorodou trestnou činnost, včetně majetkové a drogové. Za sebou má i pobyty ve vězení.

Případ kriminalisté dále prověřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

19. listopadu 2024

